Politiedatabase telt meer dan tweeduizend camera's in Dordrecht, boven het landelijk gemiddelde

Nét vernieuwde spartelbad­je in Wantijpark nu alweer dicht: ‘Lossen probleem zo snel mogelijk op’

Slecht nieuws voor wie verkoeling wil zoeken in het net vernieuwde spartelbadje in het Dordtse Wantijpark. Het zwembadje is nu namelijk alweer dicht. ,,Wanneer het spartelbadje weer open gaat, weten we nu nog niet”, aldus de gemeente.