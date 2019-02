Politie zoekt getuigen van gewelddadige straatroof met vuurwapen in Zwijndrecht

Gevaarlij­ke stof petrolad ook in riolering gevonden na lekkage in tankwagen

16:31 De gevaarlijke stof petrolad is ook in het riool terecht gekomen, na een lekkage vanuit een tankwagen op de Edisonweg in Alblasserdam. Als gevolg van dat lek trok een geurwolk van hevige stank over een groot deel van Nederland.