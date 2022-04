Politie zoekt doorrijder die met zijn auto op een Dordtse kruising een fietser omver reed

De aanrijding gebeurde afgelopen vrijdag. De bestuurder van de personenauto is er direct vandoor gegaan in onbekende richting.

De politie is dringend opzoek naar de bestuurder en de betrokken auto. Daarom vraagt de politie of mensen die iets hebben gezien van deze aanrijding of beschikken over camerabeelden, contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.