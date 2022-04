Politie vindt nepvuurwapen in dashboardkastje, automobilist aangehouden

Molen Kyck over den Dyck staat weer in de steigers: ‘Hopen dat er niet meer tegenval­lers volgen’

Ben je ooit écht klaar met het restaureren van een historisch object? Op de Noordendijk in ieder geval niet. De enig overgebleven Dordtse molen, Kyck over den Dyck, draait sinds oktober weer, maar staat nu weer in de steigers. Het is tijd voor het vervangen van het metselwerk.

31 maart