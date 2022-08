Politie vindt messen en verdovende middelen bij preventieve fouilleeractie in Dordtse Kloostertuin

Nathan en Isabelle zwommen in Zwarte Zee voor het goede doel: ‘Voelde als bij­na-dooderva­ring, eng maar ook leuk’

In het Bulgaarse Varna, zusterstad van Dordrecht, zwommen Isabelle Janssen (21) en haar drie jaar jongere broer Nathan uit Dordrecht zondag in vijf kilometer een baai in de Zwarte Zee over.

8 augustus