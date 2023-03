Politie vindt 68.000 euro na mogelijke drugsdeal op A16

Politie op zoek naar getuigen na inbraak in Dierenkli­niek in Papen­drecht

Afgelopen nacht is er ingebroken bij een dierenkliniek in de Goudenregenstraat in Papendrecht. Bij de inbraak is ook buit gemaakt. De politie is op zoek naar de dader of daders en roept getuigen op zich te melden.