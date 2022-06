Politie stopt wegpiraat na achtervolging over A15

Zwijn­drecht richt zich volgende week op de gezondheid van kinderen

In het hele land staat dinsdag 7 juni tot en met zaterdag 11 juni in het teken van gezondheid. De gemeente Zwijndrecht haakt in op die ‘Week Voor de Gezonde Jeugd’ door verschillende activiteiten te organiseren. De gemeente hoopt hiermee extra te onderstrepen wat het belang van een gezonde opgroeiomgeving is.

4 juni