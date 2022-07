Politie pakt ‘illegale automobilist’ na achtervolging en zoektocht in Zwijndrecht

Vakantie­park Molenwaard is flink uitgebreid: ‘Ieder detail moet kloppen’

Luxere vakantiehuisjes, een ijssalon, speelschuur en nog véél meer: Vakantiepark Molenwaard in Ottoland is flink uitgebreid. Het was een uitdaging om de verbouwing rond te krijgen, maar vrijdag kunnen de eerste gasten terecht in de nieuwe accommodaties. ,,Het loopt al storm.”

7 juli