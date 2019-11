Politie over arrestatie Dordtenaar in volle trein: ‘Als we hem thuis konden oppakken, was dat wel gebeurd’

De man die donderdagavond door zwaarbewapende agenten werd aangehouden op het station in Eindhoven, is een 24-jarige inwoner van Dordrecht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij vorige maand in de Dordtse wijk Sterrenburg. Hierbij raakte een 17-jarige jongen zwaargewond.

De politie was al langer naar de Dordtenaar op zoek toen donderdagavond plotseling informatie binnenkwam dat hij zich in een trein naar Eindhoven bevond. Mogelijk met een wapen. Zwaarbewapende agenten van het Rapid Response Team van de politie gingen tijdens de drukke avondspits de trein in, die extra vol zat vanwege lichtfestival Glow in Eindhoven. Passagiers moesten met hun handen omhoog uit de trein stappen.

Volgens de politie kon het niet anders. ,,Als we hem thuis konden oppakken, was dat wel gebeurd”, aldus een woordvoerder. Of de verdachte ook een vuurwapen op zak had, wil de politie niet zeggen.

Quote Als we hem thuis konden oppakken, was dat wel gebeurd Politiewoordvoerder

‘Zo, die is dood’

De 24-jarige Dordtenaar is de derde verdachte in de zaak. Eerder werden al twee Dordtenaren van 19 en 35 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in Sterrenburg.

Het 17-jarige slachtoffer was op vrijdag 18 oktober in het bijzijn van een vriend, toen hij op straat aan de Zuilenburg werd neergeschoten. De daders lieten de jongen zwaargewond achter. ‘Zo, die is dood’, zouden ze volgens een getuige hebben gezegd. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en maakt het inmiddels goed, meldt de politie. Aan de schietpartij zou een ruzie om geld vooraf zijn gegaan.

Alert

De gebeurtenissen zorgden voor onrust in Sterrenburg. De politie liet zich er de afgelopen tijd extra zien om de buurt een veilig gevoel te geven. Volgens buurtbewoners is het sindsdien rustig gebleven, op vuurwerkoverlast na. ,,Ik ben wel alerter’’, zegt een 30-jarige bewoonster van de Zuilenburg.

Op de avond van de schietpartij lieten buurtbewoners na de politie te bellen. Achteraf zeiden ze wel rumoer te hebben gehoord, maar in eerste instantie hadden ze niet door dat het om een schietpartij ging.