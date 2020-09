Politie maakt einde aan illegaal feest in Biesbosch

Onbegrip over ingreep bij ‘fuikfeest’: ‘Met zijn allen op het strand liggen mag wel?’

11 augustus In en om Dordrecht is veel onbegrip over het optreden van de politie bij het zogeheten fuikfeest op de Nieuwe Merwede. Drie binnenvaartschepen, tientallen plezierjachten en nog eens 25 jetski's dobberden bij elkaar en opvarenden vierden luidruchtig feest. De politie greep in. ,,Maar met zijn allen op het strand mag wel?!’’, zeggen enkele feestvierders.