Politie klokt automobilist op 119 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan

ASWH wint met 46-jarige keeper, knap werk GJS in beker; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

ASWH boekte bij DSO met de 46-jarige Gerard van der Borst op doel zijn eerste driepunter van het seizoen: 1-2. Unitas behaalde bij Groene Ster opnieuw een knappe uitzege. In het districtsbekertoernooi haalden Heukelum (12-0 tegen GVV) en SC Emma (15-0 tegen TPO) flink uit. De derby RCD - Dubbeldam eindigde in 4-4. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.