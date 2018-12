Politie is vandalisme spuugzat en zet camera in tegen vuurwerk: ‘Dit moet stoppen’

De politie zet 24 uur per dag een camera in in de hoop een school en een kinderdagverblijf in Stadspolders te behoeden voor schade door vuurwerk. Ze is het vandalisme spuugzat. Zondagavond kon ze eindelijk verdachten betrappen en arresteren.

De camera op het sportplein tussen kinderdagverblijf Ratjetoe en de Geert Groteschool is de enige camera die in Dordrecht ingezet wordt om vuurwerkvandalen aan te pakken. Maar de situatie in deze Dordtse buurt is dan ook uitzonderlijk, vertelt wijkagent Evert Muller: ,,Ik koester geen illusies. Vuurwerkoverlast kun je niet helemaal uitbannen, maar dit moet gewoon stoppen.’’

Werd onlangs al brand gesticht op het plein van de school, bij het kinderdagverblijf zijn inmiddels al negen ruiten gesneuveld. De oorzaak is veelal zwaar vuurwerk. ,,Je vindt de scherven overal, tot in de bedjes toe. Er moet een gespecialiseerd bedrijf komen om alles op te ruimen en al die tijd kan een lokaal niet gebruikt worden.’’

Bang

Een medewerkster van de zwaarst getroffen groep weet zich zo langzamerhand geen raad meer: ,,Iedere ochtend zijn we bang voor wat we aantreffen.’’ Als het weer eens raak is, moet ze met de kleintjes naar een andere ruimte: ,,Die is er gelukkig wel, maar ze zijn aan deze plek gewend.’’

Voor Muller is het probleem dat de omgeving onoverzichtelijk is en veel vluchtwegen kent: ,,Wij komen er al regelmatig, maar de daders op hun scooters kennen de buurt net zo goed als wij.’’ Hij heeft wel een aantal bekende jongeren dicht in de buurt van vuurwerk gezien: ,,We hebben de ouders aangesproken dat ze hun kinderen in de gaten houden. Dit vuurwerk wil je niet in huis hebben en een arm is er zo af.’’

Gemeenteraadslid Kitty Krüger (GroenLinks), toch al geen voorstander van vuurwerk, kan zich levendig voorstellen dat de politie in dit geval naar permanent cameratoezicht grijpt. Haar partij plaatst regelmatig vraagtekens bij het sterk toenemende gebruik van bewakingscamera’s. ,,De jongens of mannen die dit doen, zullen wel ergens anders aan de gang gaan, maar die camera maakt dat ze het op deze plek zullen laten. Dat moet ook, want dit is natuurlijk afschuwelijk. Het moet gewoon ophouden.’’