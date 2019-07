Politie houdt nepagenten aan langs de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht

Zondagavond kwam bij de politie een melding binnen van iemand die op een parkeerplaats langs de A16 ter hoogte van Moerdijk was aangesproken drie mannen die zich voordeden als agent. De personen waren gekleed in een uniform dat leek alsof het van de politie was en vroegen de melder om legitimatie.

De melder - een buitenlandse toerist - vertrouwde het niet en heeft direct 112 gebeld. Het Engelssprekende trio vluchtte daarop in hun auto, die voorzien was van Nederlandse exportplaten, in de richting van Rotterdam.

Op weg naar coffeeshop

De politie zag het drietal ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht rijden en controleerde de mannen. De bijrijder droeg op dat moment volgens de politie kleding die gezien kan worden als een uniform. Het trio had verschillende buitenlandse valuta op zak en verklaarde tegenover de agenten dat ze op weg waren naar Rotterdam om een coffeeshop te bezoeken.

‘Ze konden verder geen plausibele verklaring geven van hun verblijf hier en we twijfelden aan de identiteit en verblijfsstatus’, aldus de politie. De drie, een 28 jarige Pakistaan en een 35- en 36-jarige Iraniër, zijn daarom meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat de man uit Pakistan illegaal in Nederland was.

Het geld, de kleding en het voertuig van de mannen is in beslag genomen. Ook krijgt de bestuurder van de auto driemaal een proces-verbaal voor verkeersovertredingen.

Bendes

De politie waarschuwt naar aanleiding van deze aanhoudingen in het Nederlands en Engels voor oplichtingstrucs langs de snelweg. ‘Het is ons bekend dat buitenlandse bendes met dit soort praktijken actief zijn langs de snelwegen in Nederland.’ De bendes zouden het met name gemunt hebben op toeristen, die ze aanspreken op parkeerplaatsen of bij tankstations. ‘Ze zeggen dat het slachtoffer zojuist een verkeersovertreding heeft begaan en hiervoor een boete zal krijgen. Deze boete zal direct betaald moeten worden.’

Omdat toeristen niet altijd besef zouden hebben van de werkwijze van de politie in Nederland, wordt de boete vaak contant betaald. De politie roept mensen die dit soort praktijken zien op om contact op te nemen. ‘Onthoud het kenteken, maak wanneer mogelijk foto’s van de verdachte en bel 112.’

Volledig scherm Een van de mannen droeg bij de aanhouding kleding die volgens de politie door zou kunnen gaan voor een uniform. © Politie Dordrecht