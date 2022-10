Politie: Doodgeschoten man is Remsley (36) uit Dordrecht

De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet. Het is opvallend dat de politie al zo snel een naam van het slachtoffer bekendmaakt. ,,Het melden van de naam van het slachtoffer is inderdaad niet gebruikelijk, maar in dit geval hebben we daar bewust voor gekozen’’, zegt woordvoerder Gijs van Nimwegen. ,,Juist omdat we in contact willen komen met mensen die hem hebben gekend. Wellicht dat zij weten hoe zijn laatste dag eruitzag, de laatste uren voor de moord.”