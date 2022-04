Politie doet onderzoek naar mishandeling in Dordtse wijk Crabbehof

Echtpaar zonder horeca-ervaring opent restaurant in de Biesbosch: ‘Nieuwe levens­stijl die ons goed past’

Ze hadden rustig kunnen doorwerken bij hun huidige baan tot aan het pensioen, maar Lia (57) en Hans (60) Hilkmann besloten een nieuw avontuur aan te gaan in de Biesbosch. Zonder enige horeca-ervaring openden ze vorige maand de deuren van hun restaurant en deze maand gaan de kamers van de bed and breakfast De Zuileshoeve in de verhuur.

18 april