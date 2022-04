Politicus naar Raad voor Journalistiek na klacht over debatleider: ‘Er is onbenullig gehandeld’

Gertjan Kleinpaste stapt naar de Raad voor de Journalistiek met zijn klacht over debatleider Thijs Blom van RTV Dordrecht. De politicus neemt hem kwalijk dat hij in een verkiezingsdebat de indruk wekte dat hij een veroordeelde crimineel is.

Aanvankelijk overwoog Kleinpaste om bij de politie aangifte te doen wegens smaad, maar daar is hij nu van afgestapt. Tijdens het debat op 9 maart memoreerde Blom tijdens een discussie over betrouwbaarheid van de overheid dat Kleinpaste in 2019 is veroordeeld, vanwege onbehoorlijk bestuur.

‘Verkeerde indruk’

De politicus, nummer twee op de lijst van de lokale partij Gewoon Dordt, verwijt Blom dat gedaan te hebben zonder de context te schetsen. Daardoor werd volgens hem een verkeerde indruk gewekt van de feitelijke situatie.

Hieronder het betreffende debat. Het fragment begint vanaf 1.27.21.

Kleinpaste was bijna tien jaar geleden directeur van de Perpetuumschool in Breda, maar die privé-instelling had vanaf dag één moeite om alle kosten gedekt te krijgen. Er was gerekend op subsidies, maar die kwamen nauwelijks. Toen de school na negen maanden ophield, was er 78.000 euro schuld.

De rechter veroordeelde Kleinpaste en het bestuur in 2019 tot een schadevergoeding van 71.540,85 euro, omdat ze financiële verplichtingen waren aangegaan, terwijl ze hadden kunnen weten dat ze die niet konden nakomen.

Klacht wel of niet in behandeling?

Onduidelijk is nog of de raad de klacht in behandeling neemt. De reglementen schrijven voor dat de beklaagde eerst een maand heeft om zich te verweren tegen de aantijging. Pas als die reactie niet naar wens is van de klager, wordt de klacht in behandeling genomen. Hoofdredacteur Ton van Wijngaarden van RTV Dordrecht zegt nog bezig te zijn met die reactie.

Kleinpaste: ,,Als gewoon toegegeven wordt dat er journalistiek onbenullig gehandeld is, dan is het voor mij ook klaar. Maar ik vind dat ze veel tijd nodig hebben voor die reactie.’’

