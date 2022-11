Plotseling staan er weer files voor Dordtse parkeergarages

Plotseling is het weer raak op zaterdag: lange files voor de Dordtse parkeergarages. De gemeente Dordrecht treft noodmaatregelen. ,,Maar het beste zou zijn als mensen wat beter gespreid over de week naar het centrum zouden komen’’, weet voorzitter Arien van Pelt van Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht.

De files zijn naar alle waarschijnlijkheid een verlaat gevolg van de sluiting van de parkeergarage Veemarkt, die gesloopt wordt om plaats te maken voor het nieuwe stadskantoor. Die garage is al maanden dicht. Dat leek in eerste instantie geen probleem te zijn. Zelfs toen de binnenstad vanwege festival Big Rivers uitpuilde, was er in de resterende garages nog ruimte.

Bewoners konden niet bij hun huizen komen

Afgelopen zaterdag stonden er toch weer lange files voor de Dordtse garages, constateerde het VVD-raadslid Alexander Kuhlmann. Wethouder Rik van der Linden deelt zijn ervaringen: ,,Het was zo druk dat bewoners van de binnenstad niet eens bij hun huizen konden komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom hebben we direct verkeersregelaars ingezet. Ook hebben we de tijdelijke borden teruggeplaatst die wijzen op de gratis pendelbusjes vanaf de parkeerplaats Weeskinderendijk. Die wordt overigens wel goed gebruikt.’’

Van Pelt weet dat binnenstadklanten geklaagd hebben over het gebrek aan parkeerruimte. ,,Maar ik zie ook dat de gemeente de situatie goed in de gaten houdt en actie onderneemt als het nodig is, dat is mooi. En het allermooiste is de oorzaak van al die drukte, want er komen gewoon steeds meer mensen naar de binnenstad. Daar zijn we blij mee.’’

Overigens pleit Kuhlmann voor een stopverbod op het Bagijnhof: ,,Dat is nu een verkapte parkeerplaats.’’

