Platform van Dordtse Kerken: ‘Solidariteit blijft nodig, laten we bidden voor Oekraïne’

De oorlog in Oekraïne raakt ook de Dordtse gemeenschap. Veel vluchtelingen zijn in de stad opgevangen. Op initiatief van het Platform Dordtse Kerken en burgemeester Wouter Kolff werd in maart vorig jaar een bijeenkomst gehouden om solidariteit met de Oekraïense bevolking duidelijk te maken.

,,Deze solidariteit blijft nodig. Daarom spreken we de wens uit dat in alle Dordtse plaatsen van gebed en overdenking aandacht mag zijn voor vrede en gerechtigheid voor de mensen uit Oekraïne, die in het land zijn of die beschutting hebben gevonden in onze stad of onze regio. We hopen dat het gebed voor vrede en gerechtigheid op of rond 24 februari tot steun en bemoediging mag leiden.’’