Plan voor drie woningen in oude Dordtse pastorie: ‘Nog wel toestemming van aartsbisschop nodig’

In december zit de Papen­drecht­se bieb in het gemeente­huis: ‘Huis voor de samenle­ving’

Volgende week wordt het gemeentehuis in Papendrecht klaargestoomd voor de komst van de bieb. Het huis waar mensen onder meer boeken kunnen lenen, trekt daar in december in. ,,Paspoort ophalen, een krantje of boek lezen en koffie drinken met dorpsgenoten: het kan straks allemaal op één plek.”

12 oktober