Plan voor burgerberaad afgeschoten: ‘Grote thema’s niet neerleggen bij door het lot uitverkoren mensen’

De allereer­ste editie van Keti Koti in Dordrecht staat voor de deur: ‘Iedereen is welkom’

Een voorstelling door jongeren, een herdenking in de tuin van het Dordrechts Museum en een stadswandeling langs koloniale sporen: de eerste editie van Keti Koti Dordrecht staat voor de deur. De gehele maand juni en begin juli vinden er allerlei activiteiten plaats in de stad. We plukken er een paar highlights uit. ,,Iedereen is welkom om te herdenken en de vrijheid te vieren.”