PKC daagt 55-plussers uit om te komen korfballen bij de ‘oldstars’

MET KAARTJE Kapotte spiegels, deuken en krassen op auto’s, bewoners Land van Valk zijn sluipver­keer spuugzat

Zodra je de spoorwegovergang aan de Krommedijk nadert, beland je tijdens de spitsuren vaak in een minutenlang durende ‘file’. Een deel van de automobilisten heeft daar geen zin in, en gebruikt daarom een van de zijstraten in het Land van Valk, als sluiproute dus. Handig voor hen, maar gekmakend voor de bewoners.

9 september