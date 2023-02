Pikkende voorman hoeft vooralsnog maar 30.000 euro terug te betalen

Voorman vulde zakken met schroothan­del (van gepikte spullen), maar hekelt hoge claims: ‘Heb veel gespaard’

Al in 2015 ontving het Zeehavenbedrijf Dordrecht een anonieme tip dat voorman Rene van A. (49) spullen pikte. In een ‘moeilijk’ gesprek zwoer de Zwijndrechtenaar dat de valse aantijging het werk was van ‘jaloerse buren’. Vijf jaar later werd de werknemer op heterdaad ontmaskerd als dief. ,,Dom en stom’’, zei de verdachte maandag in de rechtbank. Hij dreigt nu bijna vier ton aan schadeclaims te moeten terugbetalen.

