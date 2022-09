Petje met zijn dna bleef achter bij woninginbraak, maar toch wordt P. vrijgesproken

Opvangloca­tie Crownpoint uitgebreid met keukens en recreatie­ruim­te: ‘Sfeer nu veel beter’

Bij opvanglocatie Crownpoint in Dordrecht is de vakantieperiode benut om een recreatieruimte in te richten. Ook zijn er keukens gekomen en een studieruimte. ,,De sfeer is nu veel beter.’’

