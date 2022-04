Peter Schoon ging nooit voor een ‘zesje’

Na jaren in en rond Hilversum gewerkt te hebben had ik het wel zo’n beetje gehad met de waan van de dag die zo typerend is voor omroepland en - érger nog dan dat - met die gestaag langer wordende chagrijnfiles. Kortom, ik had eigenlijk wel oren naar die pr-functie (waar ik voorzichtig al voor gepolst was) bij dit prachtige museum, op nog geen minuut lopen van mijn voordeur. Er moest nog wél even een officieel sollicitatiegesprekje volgen en ik herinner me nog Schoons openingsvraag, die mij het schaamrood op de kaken bracht: ,,Welke tentoonstelling heb je hier voor het laatst bezocht?’’