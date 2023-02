Personeel van Qbuzz staakt donderdag niet; bussen en Merwedelingelijn rijden gewoon

Qbuzz rijdt met bussen, maar is ook vervoerder van de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen. Eerder deze maand reden de treinen niet , vanwege een staking. Nu heeft Qbuzz geen stakingsaanzegging gekregen voor de Merwedelingelijn.

Klachten over MerwedeLingelijn buitelen over elkaar: ‘Geen stewards meer ’s avonds, dat voelt onveilig’

Hoge inflatie

Maandag werd al bekend dat volgende week ook een andere staking is in het openbaar vervoer, voor een nieuwe cao Streekvervoer. ,,Bij beide cao’s gaat het om dezelfde problemen, mensen kunnen door de hoge inflatie amper meer rondkomen en door personeelstekort en hoog ziekteverzuim is de werkdruk torenhoog. Daar moet snel wat aan gedaan worden’’, aldus Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer.