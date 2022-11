Per week tien gezinnen als cliënt erbij voor Voedselbank Dordrecht

De Voedselbank Dordrecht heeft de laatste anderhalve maand circa zestig nieuwe huishoudens als cliënt gekregen. ,,Een toename van tien gezinnen per week is fors’’, stelt voorzitter Maurits Poirot. ,,We kunnen deze extra cliënten nu goed aan, maar het is wel zo dat we onze voedseltoestroom proberen uit te breiden om dat zo te houden.’’

Lange tijd merkten voedselbanken in het land niet zo heel veel van de hoge inflatie. Maar die tijd is volgens Poirot voorbij. Het is nu kristalhelder dat je voor 100 euro een stuk minder kunt kopen dan pakweg een jaar geleden. Vanwege de hoge inflatie heeft Voedselbanken Nederland onlangs de regels wat veranderd waaraan een huishouden moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning. ,,Daarom kunnen nu meer mensen zich bij ons melden voor een voedselpakket’’, aldus de Dordtse voorzitter.

Momenteel bedient Voedselbank Dordrecht zo'n 350 huishoudens, waarmee dan zo'n negenhonderd Dordtenaren worden geholpen. ,,Het is jaren geleden dat we dit soort aantallen hadden. We hopen dat de toestroom zich op enig moment stabiliseert.’’ Mensen die tips hebben waar mogelijk voedsel opgehaald kan worden dat overschiet, liefst in aanzienlijke aantallen en op regelmatige basis, worden verzocht een mail te sturen naar info@voedselbankdordrecht.nl.

Transportbus

Een andere kwestie waar de vrijwilligers van de Voedselbank Dordrecht de schouders onder moeten zetten, is hun transportbus. Dat voertuig, waarmee ze supermarkten en uitdeelpunten langsgaan, is praktisch op. Poirot: ,,Tussen nu en een paar maanden zal ‘ie vervangen moeten worden. Gelukkig heeft de gemeente al 5000 euro toegezegd en de opbrengst van de Santa Run op 16 december kunnen we ook goed gebruiken, maar er zal nog flink wat steun gevonden moeten worden want een nieuwe bus waarme we weer járen vooruit kunnen kost 60.000 euro.’’

