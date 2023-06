Penthouse Sequoia te koop voor ruim een ton meer dan in 2021: Tóch is dat niet gek

Opnieuw enorme ravage met poep en stank bij Dordtse papegaaien­houd­ster; inspectie haalt dieren weg

De Dordtse houdster van drie papegaaien in Dordrecht leeft net als vorig jaar nog steeds in een complete ravage. Haar vogels vliegen nog steeds permanent los, de poep ligt overal, je valt over de muizenkeutels en er hangt een rottende lucht. De inspectie grijpt nu in, want dit kan zo niet langer.