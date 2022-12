Peddelroute op de Linge, maar er zijn problemen in Neder-Betuwe: ‘Maar klein stukje onbelemmerd varen’

Deze Dordtena­ren zamelen dekens, sjaals en jassen in voor daklozen: ‘Er kómt me een partij kou aan’

Truien, sjaals, dikke jassen, dekens: alles wat warmte geeft, kunnen ze gebruiken. Oud-wethouder Marco Stam en Annemieke Ooyen zijn deze week begonnen met een inzamelactie om Dordtse dakloze jongeren een klein beetje meer comfort te geven in de buitenlucht. ,,Want er kómt me een partij kou aan.’’

10 december