Pech voor Dordtse zwemmers: Wantijbad dicht door storing

Dordrecht Eindelijk weer ouderwets twee dagen feesten in het Wantijpark: ‘Nog nooit zoveel kaarten verkocht’

Twee jaar lang was het in juni angstaanjagend stil in het Wantijpark in Dordrecht: geen dampend festivalweekend met toffe bands. Komend weekend komt het er eindelijk weer van. ,,Ik heb er ongelooflijk veel zin in.’’

14 juni