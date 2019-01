Paul uit Dordrecht kreeg een pot siervuurwerk in zijn gezicht: ‘Ik zag alleen nog licht en schimmen’

Duurzaam bouwen doe je zo: hergebruik tot in het extreme bij natuurcen­trum Zwijn­drecht

11:27 Hergebruik tot in het extreme. Voor de bouw van een natuurcentrum in Zwijndrecht krijgt zelfs een afgedankte industrieloods een nieuw leven. De hal van Schokbeton is nu een verzamelplaats, waar sloopmateriaal klaar gemaakt wordt voor nieuw gebruik.