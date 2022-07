Patricia en Ronald vinden brieven uit 1932 in het plafond: ‘We hopen iemand te vinden die meer weet over de schrijvers’

Achttien jaar geleden verhuisde Patricia naar haar woning in het Dordtse Land van Valk. De plafonds in huis zijn inmiddels verouderd. Zo nieuw zijn de huizen in de wijk ook niet meer. Het was dus tijd om die te laten vervangen. ,,We hadden eerst een soort triplex plafonds en die laten we nu vervangen door gipsplaten. Dat is ook een stuk meer brandwerend’’, vertelt partner Ronald.