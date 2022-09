Parkeergarage Energieplein moet weg, deze buurtbewoner heeft een plan voor een nieuwe plek

Wat doen we met de parkeergarage op het Energieplein? Afbreken, want het moet daar veel groener. Maar waar moeten de bezoekers van de bioscoop en het Energiehuis dan parkeren? Buurtbewoner Theo Oostenrijk heeft een plan.

Acht jaar staat ie er pas, de parkeergarage naast bioscoop Kinepolis, maar als het aan het gemeentebestuur ligt, gaat het gebouw tegen de vlakte. Waarom? Veel te veel stenen op het plein en amper groen, waardoor de hitte veel te lang blijft hangen op het plein. Slecht voor de gezondheid en voor de leefbaarheid, vinden de coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie/SGP.

Ze smeden achter de schermen aan nieuwe plannen voor het gebied en een paar dingen staan al vast: het parkeerterrein in zijn huidige vorm verdwijnt en voor de bestaande garage is sowieso geen plek meer, ook al is die pas acht jaar jong. Buurtbewoner Theo Oostenrijk zegt het ei van Columbus gevonden te hebben om te kunnen blijven parkeren in het gebied, zodat bioscoopgangers en bezoekers van cultuurevenementen en de horeca in het Energiehuis op loopafstand kunnen blijven parkeren.

Volledig scherm De parkeergarage aan het Energieplein. © Victor van Breukelen

Zijn plan: demp het stuk water tussen de tuin van Villa Augustus en de parkeerplaats op de hoek van de Noordendijk en de Oranjelaan om dáár een lange, smalle parkeergarage van één verdieping van te maken. Die zou dan op de bodem van dat water (in feite is het een sloot van bijna 20 meter breed) gebouwd moeten worden, waarbij het dak op straatniveau komt.

,,En daar zou je dan allerlei groen op kunnen zetten, waardoor het amper opvalt dat dat een parkeergarage is’’, zegt Oostenrijk, tot begin dit jaar gemeenteraadslid voor het CDA. Dat zou volgens hem bovendien betekenen dat het door omwonenden zo vurige gewenste wandelrondje een stuk groener wordt.

Quote Het is als het ware een ‘dood armpje’ van het Wantij. Het ligt daar maar te liggen. Er gebeurt niets mee, dus perfect om er een parkeerga­ra­ge te bouwen Theo Oostenrijk

,,Het is eigenlijk een dood stukje water’’, zegt de Dordtenaar. ,,Het is als het ware een ‘dood armpje’ van het Wantij. Het ligt daar maar te liggen. Er gebeurt niets mee, dus perfect om er een parkeergarage te bouwen. Die zou dan in- en uitgereden kunnen worden vanaf de Oranjelaan, net zoals de huidige parkeerplaats.’’

Klinkt ingewikkeld, een garage bouwen in het water. Welnee, denkt Oostenrijk. ,,Je hoeft eigenlijk alleen maar een betonnen bak op de bodem van dat watertje te leggen en je kunt aan de slag. Ik kan geen andere plek in de directe omgeving bedenken waar dit zou kunnen, terwijl een goede parkeervoorziening natuurlijk wel nodig is. Waar moeten straks al die mensen die naar Villa Augustus, Kinepolis of het Energiehuis gaan dan hun auto kwijt?’’

Volledig scherm De parkeergarage zou naast Villa Augustus moeten komen, in het rood gearceerde stuk water. © Google Maps

En de financiën dan? Bouwen in het water werkt immers meestal niet kostenverlagend. ,,Qua kosten is het maken van deze garage niet significant duurder dan die bovengronds aanleggen, gezien de geringe diepte van de bodem van dit stuk water’’, vermoedt de voormalig politicus, die zijn idee afgelopen week tijdens een zogeheten inspiratiebijeenkomst al pitchte bij de projectleider.

Onduidelijk is vooralsnog wat daarvan overblijft in het uiteindelijke voorstel, dat nog dit jaar richting het Stadskantoor moet komen, waarna de politiek aan zet is.

‘Zo verkocht’

De bestaande parkeergarage werd acht jaar geleden neergezet met de gedachte dat die eenvoudig uit elkaar te halen is om elders weer op te bouwen. Mocht het gemeentebestuur meegaan met ‘Plan Oostenrijk’ dan gaat dat in ieder geval niet gebeuren: de garage is te breed om op de beoogde locatie weer in elkaar te schroeven. Ook daarvoor heeft Oostenrijk een oplossing: ,,Je hebt dat ding zo verkocht.’’

De gemeente kan nog niet zeggen of het idee van Oostenrijk uitvoerbaar dan wel wenselijk is: ,,Het is nog te vroeg om te zeggen hoe dat er concreet uitziet in de toekomst. Dat vergt onderzoek - naar kosten, parkeerbehoefte, locatie, et cetera’’, zegt een woordvoerder.

