Papendrechtse coalitie schept ruimte voor openen supermarkten en bouwmarkten op alle zondagen

De nieuwe coalitie van PAB, VVD, CDA , CU en SGP komt niet met een dichtgetimmerd akkoord. Dat blijkt al uit de titel ‘Samen maken we Papendrecht’. Zo zal de VVD in de gemeenteraad met een initiatiefvoorstel komen dat de levensmiddelenbranche en de bouwmarkten de gelegenheid geeft elke zondag van 12.00 tot 16.00 uur de deuren te openen.

Duidelijk is dat daar binnen de coalitie, met drie christelijke partijen, verschillend over wordt gedacht. ‘Er zijn voorstanders van volledige zondagsrust en er zijn voorstanders van volledige vrijheid van opening op zondag’, staat in het coalitieakkoord. ‘Tegelijk sluiten we onze ogen niet voor ontwikkelingen, zoals toenemende bezorgservices en vervoersbewegingen, die ook iets betekenen voor de zondagsrust.’

Voorrang

Net als in veel andere gemeenten is wonen een belangrijk thema. Inwoners krijgen mogelijk een streepje voor. ‘We zoeken naar wettelijke mogelijkheden om ervoor te zorgen dat onze eigen inwoners voorrang krijgen bij de toebedeling van een woning in Papendrecht, en dat een koper ook daadwerkelijk in het gekochte huis of appartement gaat wonen (zelfbewoningsplicht)’, meldt het akkoord.

De vijf partijen willen verder onder meer werk maken van verkeersveiligheid. ‘We hebben al behoorlijk zicht op de veiligheid van rotondes, kruispunten, fietspaden en schoolzones. Deze analyses vullen we aan, zodat er een geheel beeld is van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Als we weten waar de knelpunten zitten, kunnen we het aanpakken.’

Apeldoorn

Er komen twee fulltime en drie deeltijd wethouders. De kandidaat van het CDA, Jan Dirk van der Borg, is raadslid in Apeldoorn, maar wil zich met zijn gezin (in de buurt van) Papendrecht vestigen. Arno Janssen (PAB), Sophia de Keizer (VVD), Jaco van Erk (CU) en Arjan Kosten (SGP) zijn de andere beoogde wethouders.

Het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders komen op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 9 juni.

