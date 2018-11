Papendrechts baggerschip haalt explosief boven water bij Vlissingen

FOTO Stempels voorkomen instorten van de Sterflat

8:47 Werklui zijn sinds deze week bezig met het plaatsen van zo'n 1400 stempels onder de galerijen van de Sterflat in Papendrecht. Die extra ondersteuning moet voorkomen dat die instorten. Uit onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan op last van de overheid is gebleken dat er sprake is van een theoretisch gevaar.