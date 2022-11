Papendrechters komen nog maar mondjesmaat gratis douchen: ‘Ze hebben misschien nog wat schroom’

Dordt en gebroeders De Witt centraal in tv-serie ‘Het Rampjaar 1672'

De NTR-tv-serie Het Rampjaar 1672 staat aanstaande vrijdag met schrijver Saskia Lensink uitgebreid stil bij de roerige gebeurtenissen in Dordrecht in de zomer van 1672, toen de ondergang van de gebroeders De Witt als leiders van het land in gang werd gezet.

24 november