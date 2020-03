Papendrechter steekt auto van broer in brand: ‘Zonder de drank, had ik het nooit gedaan’

BEKIJK DE SAMENVATTING Late ontsnap­ping van FC Dordt in ondertal

6 maart Bijna ging FC Dordrecht voor de tweede maal voor schut tegen hekkensluiter Helmond Sport. In ondertal sleepten de bezoekers er op Brabants grondgebied via een benutte strafschop van captain Daniël Breedijk in extremis nog een punt uit: 1-1.