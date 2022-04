Papendrechter (21) met ongeldig rijbewijs en te veel alcohol op rent weilanden over en springt sloot in

Een 21-jarige automobilist die met een ongeldig rijbewijs en te veel alcohol op over snelweg A15 reed, had er in de nacht van vrijdag op zaterdag alles voor over om uit handen van de politie te blijven. Zijn ‘moedige’ poging bleek vergeefs.

Nadat agenten de Papendrechter het stopteken hadden gegeven en hij langs de kant stond, rende hij de snelweg over richting Hardinxveld-Giessendam. Agenten verloren hem even uit het oog, maar medewerkers van de camera-uitleesruimte (CUR) in Gorinchem die de camera's van de stations beheren, ontdekten de man al snel. Hij bleek over het spoor de weilanden ingevlucht.

De automobilist had de pech dat de politiehelikopter van de landelijke eenheid in de lucht was en ook agenten van de landelijke eenheid en ook collega's uit de Drechtsteden mee konden zoeken. Vanuit de lucht werd de automobilist in het water gespot, waarna de politie zijn locatie kon achterhalen. Agenten hielden de man, die bibberde van de kou, vervolgens aan.

De man die een ongeldig rijbewijs had, weigerde een blaas- en speekseltest. Daardoor bracht hij zichzelf nog verder in de problemen, want de verdachte moest mee naar het politiebureau in Dordrecht, waar hij de nacht in de cel doorbracht. Vandaag wordt hij verhoord.

