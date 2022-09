Papendrecht wil vluchtelingen best opvangen, maar het mag de gemeente eigenlijk niets kosten

Wennemars op bezoek bij Stardo om te ervaren wat aangepast roeien is: ‘Hij vond het nogal zwaar’

In het kader van de NOC*NSF Nationale Sportweek waarvan Dordrecht gastvrouw is, was ex-topsporter Erben Wennemars woensdag op bezoek bij Stardo, (Stichting Aangepast Roeien Dordrecht en Omstreken). Ook stapte hij zelf in een roeiboot. Omdat hij recent zijn hand had gebroken, kon hij zich erg goed inleven in hoe het is om met een beperking te roeien.

