Papendrecht heeft nu ook een gaybrapad: ‘Dorp moet plek zijn waar iedereen zich veilig voelt’

Rechter spreekt Alblasser­dams transport­be­drijf vrij van schuld voor dodelijk ongeval met chauffeur

Een Alblasserdams transportbedrijf is niet schuldig aan de dood van een chauffeur in 2020. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld. De werknemer kwam in februari 2020 om het leven toen hij in een loods van het bedrijf van een ladder viel.

5 oktober