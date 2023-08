Pannetje op het vuur vat vlam, woning in Hendrik-Ido-Ambacht vol rook

Zwijn­drecht­se watertoren te bezoeken tijdens Monumenten­dag

Nieuwsgierig naar de binnenkant van dat markante, oude gebouw in je woonplaats? Op zaterdag 9 september kun je die nieuwsgierigheid stillen, want menig fraai bouwwerk in de regio is dan te bezichtigen tijdens Open Monumentendag. Eén daarvan is de watertoren in Zwijndrecht.