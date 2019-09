Overvallen Zwijndrechtenaar heeft 400.000 euro in verhuisdoos, justitie onderzoekt herkomst

COLUMN In onze kwetsbare binnenstad kan één brandje een ware catastrofe veroorza­ken

We leven nog in september en het zonnetje, waar ik eigenlijk al een beetje afscheid van genomen had, breekt nog even lekker door. Heerlijk, die nazomer en ik heb dan ook eigenlijk hélemaal geen zin om nu alweer over vuurwerk te schrijven. Maar ik kan er niet omheen, omdat de discussie hierover momenteel nu eenmaal volop speelt in de lokale politieke arena.