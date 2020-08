Oudste zoon is dood, moeder is verdacht: ‘Na dood van Younes (21) zijn we alles kwijtgeraakt’

Hardloper Kevin redt Hans (63) van brandende scootmo­biel: ‘Dit had heel anders kunnen aflopen’

24 augustus Nietsvermoedend was Hans Legerstee zondag onderweg in Zwijndrecht, toen zijn scootmobiel plotseling vlam vatte en in no time in lichterlaaie stond. Hij had dat zelf niet eens in de gaten, maar de toevallig passerende hardloper Kevin Merks wel. ,,Hij heeft mij gered.’’