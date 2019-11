Ouders en zus doodgestoken Paul Pluijmert bedanken publiek voor steun: ‘Geeft ons kracht’

De vader, moeder en zus van de doodgestoken Paul Pluijmert hebben met een openbare boodschap het publiek bedankt voor de steun. Maandag is het precies één jaar geleden dat de 23-jarige Dordtenaar om het leven werd gebracht in Breda.

‘Paul. Vandaag 1 jaar zonder jou. Sindsdien staat voor ons de tijd stil. We missen je iedere dag meer’, schrijven de ouders Jan en Ineke en zus Mandy in het bericht.

Daarna gaan ze kort in op de periode die volgende na die fatale stapnacht van Pluijmert in Brabant. ‘We willen iedereen bedanken voor alle steun in het afgelopen jaar. We worden iedere keer weer geraakt door de bezoeken, berichtjes, kaarten en bloemen. Dit geeft ons kracht in deze moeilijke tijd'.

Pluijmert kwam om het leven toen hij de bewuste nacht rond vier uur met vrienden stond te wachten om met de taxi naar Dordrecht te gaan. Andy D. (37) uit Breda zou bij die plek een man hebben geslagen, waarop de vriendengroep van Pluijmert D. aansprak op zijn gedrag. D. zou direct hebben uitgehaald met zijn mes en Pluijmert in zijn zij hebben gestoken. De steekwond werd de Dordtenaar fataal.

De schok door het geweld was groot. ,,Gisteren hebben we elkaar nog gesproken na de wedstrijd. Ik ken hem persoonlijk, een prima jongen. Ik kan het niet geloven’’, zei voorzitter Anne Evers van voetbalclub DFC waar Pluijmert in het eerste elftal speelde.

‘Mijn ziel meegenomen’

Zus Mandy vertelde in augustus aan Linda over de gebeurtenis. ,,Ik was die avond thuis met mijn vriend. De politie is met het vreselijke nieuws naar mijn ouders gegaan en zij kwamen het mij vertellen. Toen ze voor de deur stonden, wist ik het meteen. Ik word weer emotioneel als ik aan het gezicht van mijn moeder denk. Op het moment dat ze vertelde dat mijn broertje was doodgestoken, raakte ik in shock. Mijn broertje. Doodgestoken. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Het voelde alsof iemand mijn ziel had meegenomen’’, zei ze in het interview.