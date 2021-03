Ouderen ingespoten met nepvaccin, politie neemt zaak hoog op

UPDATE Vuurwerk­show voor jarige gevangene ‘Zwarte Cobra’ valt verkeerd in Dordrecht, maar zelf heeft hij ‘genoten’

15:34 Wie jarig is trakteert, maar dat credo geldt niet voor een gedetineerde. Drugscrimineel Henk R., die na jaren gevangenschap in Amerika nu in de Dordtse gevangenis een oude straf uitzit, werd donderdagavond voor zijn zeventigste verjaardag getrakteerd op een heuse vuurwerkshow.