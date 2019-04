Oud-directeur Rijkswaterstaat: ‘Verbreding Moerdijkbrug zorgt voor files bij Dordrecht’

Vrijspraak voor vermeende afpersing van Dordtse makelaar: ‘Niet open en betrouw­baar’

14:43 De rechtbank in Dordrecht heeft dinsdagmiddag twee Rotterdammers van 25 en 26 jaar vrijgesproken van afpersing en bedreiging van een makelaar in Dordrecht. Volgens de rechters is de huizenhandelaar in zijn handelswijze richting de politie ‘niet volstrekt open en betrouwbaar’ geweest.