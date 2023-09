Oud-arts René (72) finisht als een van de oudsten na zware fietstocht: ‘Op zoek naar een nieuw doel’

Damwand in Alblasser­dam dreigt te bezwijken en moet voor 1,2 miljoen worden vernieuwd

De damwand langs de Jan Smitkade in Alblasserdam verkeert over een lengte van circa 60 meter in zo’n deplorabele toestand dat de veiligheid en de ‘kerende functie’ niet meer gewaarborgd zijn. Voor vervanging wil het college van B en W nu 1,2 miljoen euro uittrekken.