Oranje Nassauschool in Dordrecht stopt met hoogbegaafdenonderwijs wegens lerarentekort

COLUMN ‘Dáár mot je nou eens een kollum over schrijven!’

Mijn dinsdag werd beheerst door een vooraf tot mislukken gedoemde missie om de eigen agenda bij te benen. En uitgerekend nu - haastig op weg naar afspraak drie van die ochtend - loop ik Freek tegen het lijf. Da’s op zich niet erg, want hij is sympathiek, maar een gesprek met mijn vroegere buurman is meestal wel tijdrovend.