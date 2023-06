Oranje licht op Prins Clausbrug in Dordrecht hopeloos kapot

Deze drijvende escaperoom leert je wat ondermij­ning is en vooral: hoe je het herkent

Zware criminelen zijn steeds vaker in de bovenwereld te vinden. Ook in de haven van Dordrecht komt het voor. Politie en gemeente schakelen de hulp van burgers in en leggen op een speciale boot uit wat het precies is en vooral: hoe je het herkent.