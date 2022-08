Opvang duizenden Oekraïense vluchtelingen verlengd tot mei: ‘En misschien nog wel langer’

De opvangtermijn van mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht, is onlangs verlengd tot mei volgend jaar. En misschien moet deze periode nog wel verlengd worden. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is alvast aan het nadenken over de mogelijkheden. ,,Helaas maakt de onveranderd zorgelijke situatie in Oekraïne dat nodig.”

In deze regio zijn, sinds het begin van de oorlog in februari, 1923 vluchtelingen uit het land opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties. Hierbij zijn niet de mensen in gastgezinnen meegeteld. Dit zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,Wanneer de opvangtermijn weer verlengd wordt, wat het Rijk kan besluiten, moeten we vooral in overleg over huurperiodes van panden die nu gebruikt worden.”

Een van de panden is die van eigenaar Den Breejen op het Stationspark in Sliedrecht. Volgens burgemeester Jan de Vries van het dorp zijn er goede afspraken gemaakt over de verlenging tot mei volgend jaar. ‘Het gebruik van dit kantoorpand voor dit doel is niet conform de bestemming. Het college van B en W heeft vanwege het grote maatschappelijke belang besloten dit onder voorwaarden tot 1 mei 2023 toe te staan.’ Dit meldt hij in een raadsinformatiebrief.

Ook de scholen in Sliedrecht blijven tot minimaal die tijd onderwijs geven aan vluchtelingenkinderen uit het oorlogsgebied. ‘Op de Johannes Calvijnschool gaat het om ongeveer zestien leerlingen. Zij krijgen les in de reguliere groepen en volgen met elkaar een apart programma. OBS de Wilgen begint met acht Oekraïense kleuters in groep 1 en groep 2. Voor de twaalf oudere Oekraïense kinderen is er een aparte ‘Wereldklas’ waar zij op hun eigen niveau onderwijs krijgen. De verwachting is nu dat er geen andere basisscholen nodig zijn om voldoende onderwijsplekken te kunnen bieden aan de vluchtelingen uit Oekraïne.’

