Optreden tegen overnachtende truckers in Zwijndrecht kan prima, bewijzen andere gemeenten

Debbie krijgt ruim 44.000 euro in tv-programma voor aanbouw met aangepaste kamers

23 februari Debbie Bonnema (32) uit Dordrecht was zaterdagavond de hoofdpersoon in het SBS6-programma ‘Deze quiz is voor jou’. De kandidaten speelden 44.525 euro bijeen: een bedrag dat de Dordtse moeder goed kan gebruiken om haar woning aan te passen.